Πριν από λίγες ημέρες ο Ξαβιέ Σαρντόν, διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Citroën, που έχει βάλει στοίχημα να «γκαζώσει» τη φίρμα με σύμμαχο τα μικρά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τάραξε τα νερά με την πρόθεση της γαλλικής φίρμας να επαναφέρει στο προσκήνιο και στους δρόμους το θρυλικό 2CV. Γνώριμη τακτική (η επαναφορά μοντέλων από το ένδοξο παρελθόν) καθώς οι περισσότερες εταιρείες που το έχουν τολμήσει στο πρόσφατο παρελθόν μόνο χαμένες δεν βγήκαν. Παραδείγματα αρκετά.

Η Fiat με το 500αράκι που το επανέφερε με απόλυτη επιτυχία, πατώντας στα χνάρια του προηγούμενου σχεδιαστικά μοντέλου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με μοντέρνα αισθητική, τεχνολογία και ηλεκτρικά μοτέρ. Δεύτερο παράδειγμα η VW με τον Σκαραβαίο πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. To Beetle, παραγγελιά του Χίτλερ τη δεκαετία του ’30 (με στόχο την κατασκευή ενός οικονομικού αυτοκινήτου για τον λαό), μπορεί να μην μπήκε στο πνεύμα των προσιτών μοντέλων όμως άγγιξε τις επιθυμίες ένθερμων πελατών και έπιασε εξαιρετικά νούμερα στις πωλήσεις. Και προσφάτως, η Renault που επανέφερε το 5άρι και ετοιμάζεται και για το 4άρι! Ο Σαρντόν της Citroën ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2025, με στόχο την αναβίωση θρυλικών μοντέλων και την εξέλιξη προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπου το 2VC είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι για την αυτοκίνηση και την ιστορία που κουβαλάει.

«Το νέο μοντέλο θα έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό με το 2CV στα τέλη της δεκαετίας του 1940, με στόχο η εταιρεία να επιστρέψει την “αγοραστική δύναμη” στους ευρωπαίους οδηγούς» ανέφερε ο Ξαβιέ Σαρντόν, που βλέπει την κότα με το χρυσό αβγό μπροστά του.

Πρεμιέρα στο Παρίσι

Το μεγαλεπήβολο πλάνο της φίρμας είναι η δημόσια πρεμιέρα του να συμβεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, πιθανότατα με τη μορφή πρωτοτύπου, ενώ η παραγωγή τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2028. Αυτό είναι το ένα νέο, το άλλο θα είναι πιθανόν η προσιτή τιμή του. Σύμφωνα με το InsideEVs, το νέο ηλεκτρικό 2CV αναμένεται να ξεκινά περίπου από τις 15.000 ευρώ, κάτι που θα το τοποθετήσει ακόμη πιο κάτω τιμολογιακά από το ομόσταβλο Citroën e-C3, το οποίο ξεκινά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κοντά στις 20.000 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Renault JP4x4 Concept, που πατάει στο Renault 4, ένα μοντέρνο beach car ελεύθερου χρόνου με περιπετειώδη χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση, χάρη στις διαμπερείς πόρτες και την ανοιχτή οροφή. Η επιστροφή στις ρίζες δεν είναι μόνο στα μοντέλα που χάραξαν πορεία και δημιούργησαν φανατικό κοινό πριν από πολλές δεκαετίες. Αλλά και στις κατηγορίες αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, τα SUV μπορεί σήμερα να έχουν τη μερίδα του λέοντος, να είναι η αγαπημένη κατηγορία αυτοκινήτων, όμως δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να υπάρξει ταχύτατη επιστροφή σε παραγκωνισμένες κατηγορίες, όπως είναι τα χάτσμπακ ή τα στέισον.

Οπως τονίζουν στελέχη φιρμών οι αγοραστές δείχνουν κουρασμένοι από την κυριαρχία των SUV και επιθυμούν να δουν και πάλι μοντέλα με χάτσμπακ αμαξώματα. Κατηγορίες που κυριάρχησαν για πολλές δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο!