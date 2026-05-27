Η Gucci μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της Formula 1, καθώς από το 2027 θα αποτελέσει τον νέο βασικό χορηγό της Alpine F1 Team, σηματοδοτώντας μια ιστορική συνεργασία ανάμεσα στον χώρο της πολυτελούς μόδας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ιταλική φίρμα θα αντικαταστήσει την BWT και θα δώσει το όνομά της στη γαλλική ομάδα, η οποία θα μετονομαστεί σε «Gucci Racing Alpine F1 Team». Πρόκειται για μια συμφωνία-ορόσημο, αφού για πρώτη φορά ένας τόσο μεγάλος οίκος μόδας αποκτά τόσο κεντρικό ρόλο σε ομάδα της Formula 1.

GUCCI RACING The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing—a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, εκτιμάται ότι το deal θα αποφέρει στην Alpine περίπου 50–60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, με τη συνολική αξία της συνεργασίας να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μπόνους επίτευξης στόχων.

Η Gucci αναμένεται να έχει ισχυρή παρουσία στο livery και στην εικόνα της ομάδας, με το νέο λογότυπο «Gucci Racing» σε μαύρο και χρυσό να κάνει ήδη την εμφάνισή του, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία ειδικών συλλογών ένδυσης και εξοπλισμού για οδηγούς και μηχανικούς.

Πίσω από τη συμφωνία φέρεται να βρίσκεται και ο Φλάβιο Μπριατόρε, ο οποίος έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική της Alpine, με τη συνεργασία να φέρει και σημαντικές διασυνδέσεις σε διοικητικό επίπεδο ανάμεσα σε Renault και Kering.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος, τονίζοντας πως η συνεργασία φέρνει στη Formula 1 έναν νέο τρόπο σκέψης, όπου η μόδα και οι επιδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πλευρά της, η CEO της Gucci, Φραντσέσκα Μπελετίνι υπογράμμισε πως η Formula 1 αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να εκφραστεί η φιλοσοφία του brand, μέσα από την ένωση κουλτούρας, ταχύτητας και υψηλής αισθητικής.