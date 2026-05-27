Το νέο μοντέλο αποκλίνει από την εμφάνιση των τυπικών Ferrari, καθώς είναι το πρώτο πενταθέσιο της ιταλικής μάρκας, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το πρακτορείο LoveFrom που ίδρυσε ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Sir Jony Ive.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κυκλοφορία του προϊόντος ήταν άκρως αρνητικές. Σχόλια όπως «κατευθείαν στα σκουπίδια» ήταν το πιο ήπιο που επικρατούσε. Την Τρίτη, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και κατά πάνω από 5% στη Νέα Υόρκη.

Η Ferrari ήθελε το Luce να είναι κάτι ριζοσπαστικό και μοναδικό, επειδή ένας από τους κύριους στόχους για αυτό το αυτοκίνητο είναι να προσελκύσει νέους πελάτες σε αυτό και στη μάρκα.

Σε επιπεδο τεχνολογίας προσφέρει αρχιτεκτονική 800V, μια μπαταρία 122 kW και 4 ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας συνολικά 1.050 ίππους: 286 άλογα ο εμπρός άξονας (παρμένος αυτούσιος από την F80), 843 άλογα ο πίσω, οπότε ξεκάθαρα πισωκίνητο σετάρισμα. Tα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 2,5 δλ., το 0-200 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ. και η τελική ανέρχεται σε 310 χλμ./ώρα, παρά τα 2.260 κιλά βάρους (με διαφορά η βαρύτερη Ferrari όλων των εποχών), ταξιδεύοντας μέχρι 530 χλμ. με μια φόρτιση, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών προγραμμάτων λειτουργίας (Range, Tour και Performance), ανάλογα με τις συνθήκες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε στη Ρώμη ότι η εξέλιξη του Luce, που στα ιταλικά σημαίνει «φως», χρειάστηκε μισή δεκαετία.