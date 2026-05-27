Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή την ώρα οδηγούνται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου θα δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το λεγόμενο «ελληνικό FBI» περιλαμβάνει 138 άτομα, εκ των οποίων 22 έχουν συλληφθεί. Για 18 από τους εμπλεκόμενους έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ η λεία του κυκλώματος υπολογίζεται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Έρχονται εξελίξεις στην έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αναμένονται νέες συλλήψεις

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη

Το πρωί της Δευτέρας (25/05), ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια και γραφεία σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, όπου φέρονται να δραστηριοποιούνταν τα μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, έγινε αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ ως «εγκέφαλοι» φέρονται δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζαν «ορφανά» χωράφια, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές εξετάζουν αν παρόμοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο φέρονται να συνεργάζονταν με υπεύθυνους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως μεσάζοντες. Από το 2019 εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» για να δηλώνονται ως ιδιοκτήτες και να εισπράττουν τις επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες κρατούσαν μέρος των χρημάτων, ενώ το υπόλοιπο κατευθυνόταν στους φερόμενους ως αρχηγούς. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιώργο Κοκοσάλη, όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης, δήλωσε ότι «όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη».

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση αποτελεί την τρίτη μεγάλη δράση των αρχών μέσα σε λίγες ημέρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη.

Η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, 17 συλληφθέντες και συνολικά 300 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews και του δημοσιογράφου Κώστα Καντούρη. Οι 17 κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχει συνάφεια των υποθέσεων.

Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργία. Από τα 300 άτομα, οι 285 εμφανίζονται να εκμεταλλεύονταν «ορφανά» αγροτεμάχια, υποβάλλοντας αιτήσεις για επιδοτήσεις που τελικά εισέπρατταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 κατηγορούνται για απόπειρα, καθώς δεν κατάφεραν να λάβουν τα ποσά την περίοδο 2019–2024.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους 17 βασικούς κατηγορούμενους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη, ωστόσο είχαν αθωωθεί για παλαιότερες υποθέσεις απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς δεν είχαν υποβληθεί μηνύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι θέσεις των κατηγορουμένων

Δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν μέσω του δικηγόρου τους, Θοδωρή Καραγιάννη, ότι ήταν νόμιμοι δικαιούχοι και ασκούσαν πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, η δικογραφία δεν έχει ακόμη δοθεί στους εμπλεκόμενους, γεγονός που περιορίζει την πλήρη γνώση των στοιχείων.

Οι ίδιοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι «δικαιούνταν τις επιδοτήσεις και τις λάμβαναν νόμιμα», καθώς είχαν κατοχή ή χρήση των αγροτεμαχίων, τα οποία είτε καλλιεργούσαν είτε μίσθωναν. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων, αφού το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνδέεται με το Κτηματολόγιο, δημιουργώντας τα λεγόμενα «ορφανά» αγροτεμάχια.

Όπως επισημαίνεται, σε πολλές περιπτώσεις δεν έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς αυτοί ήταν δειγματοληπτικοί. Αυτό έχει προκαλέσει αντιφάσεις ανάμεσα στα κατηγορητήρια και στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, χωρίς σαφή επιβεβαίωση για το αν υπήρξε πραγματική καλλιέργεια ή παραγωγή.

Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως τα έτη 2018–2020, γεγονός που δυσχεραίνει την απόδειξη, καθώς είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί εκ των υστέρων η ύπαρξη καλλιεργειών. Επιπλέον, ακόμη και οι επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν τίθενται υπό αμφισβήτηση, περιπλέκοντας την αξιολόγηση των φακέλων από τη Δικαιοσύνη.