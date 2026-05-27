Η Κρίσταλ Πάλας εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Conference League, επικρατώντας με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η αγγλική ομάδα, που κατέκτησε πέρυσι τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την κατάκτηση και του παρθενικού ευρωπαϊκού τροπαίου της.

Στον μεγάλο τελικό θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Ισπανοί πήραν τη νίκη με 1-0 απέναντι στο Στρασβούργο χάρη στο γκολ του Αλεμάο και, σε συνδυασμό με το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνα στη Βαγιέκας, «σφράγισαν» το εισιτήριο για τον τελικό. Και η Ράγιο θα διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Θα πραγματοποιηθεί στη «Red Bull Arena» της Λειψίας.

Το σύγχρονο γήπεδο, χωρητικότητας 47.000 θεατών, είχε φιλοξενήσει και τέσσερις αναμετρήσεις του Euro 2024 στη Γερμανία.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

22:00, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο, ANT 1+, ANT 1 Greece, COSMOTE Sport 1