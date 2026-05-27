Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα προγράμματα στέγασης, την παιδική προστασία και τις δράσεις για τα παιδιά με αναπηρία. Τι διευκρίνισε για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα λειτουργεί έως τα τέλη Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Μαΐου. Όπως σημείωσε, το κοινό γνώριζε εξαρχής τις ημερομηνίες και η κυβέρνηση προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις για να καθησυχάσει τους πολίτες.

Η υπουργός τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους ήταν δύσκολες, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Οι συμβασιοποιήσεις συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου και δεν χάθηκαν χρήματα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη γίνει 14.000 υπαγωγές και 11.000 συμβασιοποιήσεις, με συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Παιδική προστασία και αναδοχή

Μιλώντας για την παιδική προστασία, η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. «Το ίδρυμα είναι η τελευταία λύση. Η πραγματική λύση είναι η υιοθεσία και η αναδοχή», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα Αναδοχής.

Η υπουργός ανέφερε πως το 2019 δεν υπήρχε σαφές πλαίσιο λειτουργίας για τα ιδρύματα παιδικής προστασίας. «Δεν είχαμε καν αδειοδοτημένα ιδρύματα. Πλέον υπάρχει πλαίσιο που καθορίζει τόσο τις κτιριακές προδιαγραφές όσο και την επάρκεια προσωπικού, με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φροντιστές».

Αναφερόμενη στην αποϊδρυματοποίηση, υπογράμμισε ότι σήμερα τα παιδιά σε ιδρύματα έχουν μειωθεί από 2.200 σε 1.100, χάρη στη διαφάνεια και στις ψηφιακές διαδικασίες. «Πρόκειται κυρίως για μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά με αναπηρίες. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι το καταλληλότερο για την ανάπτυξή τους», σημείωσε.

Για την υπόθεση με τα παιδιά στην Κρήτη, εξήγησε ότι οι εισαγγελικές και κοινωνικές υπηρεσίες συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων. «Αν δεν υπάρχει κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, η πρώτη λύση είναι μια ανάδοχη οικογένεια μέσω της διαδικασίας επείγουσας αναδοχής», σημείωσε.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα Anynet, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναδοχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. «Στην περιφέρεια η επείγουσα αναδοχή λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά», πρόσθεσε.

Παιδιά με αναπηρία και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το κράτος έχει αναπτύξει δύο βασικές δράσεις. Η πρώτη αφορά την πρώιμη παρέμβαση για 2.500 παιδιά, με επιδότηση 800 ευρώ τον μήνα για θεραπείες όπως εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και λογοθεραπεία. «Οι θεραπείες του ΕΟΠΥΥ δεν επαρκούν, γι’ αυτό χρειάζεται επιπλέον στήριξη και οικογενειοκεντρική προσέγγιση», είπε.

Η δεύτερη δράση αφορά τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. «Δεν μιλάμε για ιδρύματα αλλά για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, πλήρως στελεχωμένα και χρηματοδοτούμενα από το κράτος και ευρωπαϊκά κονδύλια», σημείωσε. Από το 2007 έως το 2019 υπήρχαν 48 Στέγες, ενώ σήμερα λειτουργούν 158, φιλοξενώντας 2.000 άτομα. «Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες», κατέληξε η υπουργός.