Μία Κυριακή χωρίς ανασκόπηση ήταν αρκετή για να συγκεντρωθούν πολλές εξελίξεις και σημαντικά ζητήματα αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην νέα του ανασκόπηση ανακοινώνοντας ότι μεταξύ άλλων έρχεται παράταση για το «Σπίτι μου 2».

Στέγαση και κοινωνική πολιτική

Όπως τονίζει στο μήνυμά του στα social media ο πρωθυπουργός το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» συνεχίζεται με στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η 2α Ιουνίου 2026 παραμένει η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ενώ για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης έως το τέλος Αυγούστου με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «κλείδωσαν» τα πρώτα οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, που θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, δημιουργώντας περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες.

Ενισχύεται επίσης το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία, με πόρους 55 εκατ. ευρώ. Η πιλοτική φάση απέδειξε τη σημασία της υπηρεσίας για την ενίσχυση της αυτονομίας και της συμμετοχής των ωφελούμενων στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Υγεία και απασχόληση

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, αναφέρει ότι έχουν παραδοθεί 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 Κέντρα Υγείας, μεταξύ αυτών τα νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης και Νάουσας. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις μόνιμων γιατρών – η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ. Οι γιατροί είδαν ήδη τη διαφορά στα εκκαθαριστικά τους λόγω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, με ετήσια ελάφρυνση περίπου 7.000 ευρώ.

Προχωρά και η ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία, που συμβάλλουν καθοριστικά στη λειτουργία των ΤΕΠ.

Αγορά εργασίας και εκπαίδευση

Στα εργασιακά επεκτείνονται οι Συλλογικές Συμβάσεις στους κλάδους Επισιτισμού και Ζαχαρωδών Προϊόντων, επηρεάζοντας πάνω από 400.000 εργαζόμενους. Οι αυξήσεις φτάνουν έως 20% στον επισιτισμό και 9% στα ζαχαρώδη προϊόντα, ενώ αναπροσαρμόζονται και τα επιδόματα.

Παράλληλα, στην εκπαίδευση, υπογραμμίζει ότι ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», με στόχο τη σύνδεση των αποφοίτων ΕΠΑΛ με την αγορά εργασίας και την απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας.

Μεταφορές και αγροτικός τομέας

Όσον αφορά τις συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως αναφέριε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ ξεκινά η ανακατασκευή των συρμών του «Ηλεκτρικού», με τον πρώτο να τίθεται σε λειτουργία τον επόμενο μήνα και άλλους 13 μέσα στο έτος.

Για τους αγρότες, τροπολογία στη Βουλή δίνει λύση σε χρόνιο πρόβλημα σχετικά με εκτάσεις που εμφανίζονταν ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο. Πλέον, οι παραγωγοί θα λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις, με τη ρύθμιση να έχει αναδρομική ισχύ για τις αιτήσεις του 2025, χωρίς να αλλάζουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Χωροταξικός σχεδιασμός και επενδύσεις

Επιπλέον, για πρώτη φορά προχωρά ο ταυτόχρονος σχεδιασμός νέων Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία. Το νέο πλαίσιο για τον Τουρισμό βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, ενώ ακολουθεί εκείνο για τις ΑΠΕ, με κανόνες για περιοχές Natura και δάση. Σύντομα θα παρουσιαστεί και το χωροταξικό για τη Βιομηχανία, με στόχο συντονισμένη ανάπτυξη και αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης.

Εγκρίθηκε επίσης επένδυση της Metlen ύψους 340 εκατ. ευρώ για παραγωγή γαλλίου, κρίσιμης πρώτης ύλης για τεχνολογίες αιχμής, καθιστώντας την Ελλάδα ικανή να καλύπτει τις ανάγκες της Ε.Ε.

Ταμείο Ανάκαμψης και ΜΜΕ

Αναφερόμενος στα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης αναφέρει ότι η Ελλάδα αξιοποίησε πλήρως το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 17,7 δισ. ευρώ, που μετατρέπονται σε επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ. Το 60% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μέσω του InvestEU περισσότερες από 15.000 ΜμΕ έλαβαν δάνεια 3 δισ. ευρώ. Η πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό θα συνεχιστεί με επιπλέον 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ψηφιακό κράτος και πολιτισμός

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ψηφιοποιείται η έκδοση του ποινικού μητρώου, η οποία για το 50% των πολιτών ολοκληρώνεται πλέον σε πέντε λεπτά. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται διασταύρωση στοιχείων, η διαδικασία παραμένει χειροκίνητη ενώ τόνισε ότι παραδόθηκε στους επισκέπτες το Παλάτι των Δεσποτών στον Μυστρά, πλήρως ανακαινισμένο και προσβάσιμο, με σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές και νέο σύστημα πυρόσβεσης. Φιλοξενεί την έκθεση «Στο φως της Αυλής: Απείκασμα ενδόξου περιβολής», χάρη στη χορηγία του ζεύγους Μαρτίνου.

Ασφάλεια, Άμυνα και Αθλητισμός

Τέλος. η Άμεση Δράση ενισχύεται με 45 νέα περιπολικά και 45 μοτοσικλέτες, δωρεά του Ομίλου ΔΕΗ, για περιπολίες στις γειτονιές της Αττικής. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM), καθώς και την αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για ασφαλείς επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον αθλητισμό, η χρηματοδότηση προς τις ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκατ. ευρώ – το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός ενισχύεται σταθερά, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Η εβδομάδα κλείνει με τον τελικό της Ευρωλίγκας, που φιλοξενείται στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τρόπαιο αναφέρει και εύχεται «Καλή επιτυχία» στους «ερυθρόλευκους».