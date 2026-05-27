Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στη Λειψία για τον τελικό του Conference League, με χιλιάδες φίλους των δύο ομάδων να έχουν ταξιδέψει στη γερμανική πόλη δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, δεν έλειψαν τα επεισόδια στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, πετώντας αντικείμενα και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκαθιστούν γρήγορα την τάξη και να αποτρέπουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Παρά το περιστατικό, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στη Red Bull Arena μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους.

