Η… σκονή του αγώνα με την ΑΕΚ δεν πρόλαβε να πέσει κάτω όταν άνοιξε η κουβέντα για την επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη.

Μία επόμενη μέρα που γυρνούσε στο μυαλό όλων εδώ και μήνες, αναμένοντας το φινάλε μίας μεταβατικής χρονιάς ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικά η εποχή Σιάο. Κυρίως με άλλα δεδομένα στο αγωνιστικό και με τις διαθέσεις του ισχυρού άνδρα της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ να φαίνονται από την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη.

Η προοπτική της έλευσης του Έλληνα τεχνικού έχει σημάνει συναγερμό στον κιτρινόμαυρο οργανισμό. Ο κόσμος του Άρη είναι σαν να έχει στρέψει το βλέμμα του προς το Παλέ Ντε Σπορ, περιμένοντας να βγει… λευκός καπνός από την «καμινάδα» του γηπέδου το οποίο αποτελεί ένα σύμβολο όλης της μπασκετικής Ελλάδας.

Το θέμα είναι υπαρκτό και… ζεστό. Ο Άρης παραμένει βέβαια το αουτσάιντερ, παλεύοντας ουσιαστικά για μία υπέρβαση με έναν προπονητή επιπέδου Ευρωλίγκα! Δεν πήγαίνει σε μία εφικτή περίπτωση για τα δεδομένα του σε αυτή τη φάση. Για τα δεδομένα, όχι για το brand που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλο.

Για αυτό και ο Άρης παραμένει αουτσάιντερ αλλά με τις δικές του πιθανότητες και τα δικά του «όπλα» τα οποία έχει επιστρατεύσει ώστε να τον πείσει. Ένα από αυτά είναι και ο Νίκος Ζήσης με τον οποίο παρακολούθησαν μαζί το Final-4. Και η σχετική φωτογραφία από το ΟΑΚΑ… ούτε παραγγελία να ήταν. Διότι κάπως έτσι κοιτάει ο Ζήσης τον Σπανούλη, περιμένοντας το νεύμα του για τον Άρη. Σε μία υπόθεση που αναμένεται να τελειώσει άμεσα, αφού και ο Αρης θέλει να κλείσει άμεσα το μέτωπο του προπονητή αλλά και ο ίδιος ο Σπανούλης να γωρίζει που θα βρίσκεται του χρόνου.

Η αρνητική τρόπη είναι προφανώς ένα ενδεχόμενο και για αυτό ο Νίκος Ζήσης έχει στην άκρη και τις εναλλακτικές του. Μία από αυτές είναι ο Γιάκα Λάκοβιτς, ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα στην Μπαχτσεσεχίρ.