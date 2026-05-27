Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου, μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων (νόσος mpox) για το 2026 στη χώρα μας. Το περιστατικό διαγνώστηκε στα Ιωάννινα, όπου και νοσηλεύεται ο ασθενής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, πρόκειται για ημεδαπό άνδρα που είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα και υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για κρούσμα της συγκεκριμένης νόσου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ήπειρος:Ενεργοποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Από τη στιγμή της επιβεβαίωσης, η διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό του ΠΓΝΙ ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε αμέσως στη Μονάδα Λοιμωδών, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση και παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει ενημερωθεί επίσημα και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του, καθώς η κλινική του εικόνα περιγράφεται ως σχετικά καλή και δεν εκφράζεται κανένας κίνδυνος για τη ζωή του.

Eυλογιάς των πιθήκων: Το ιστορικό της νόσου mpox

Η ευλογιά των πιθήκων, που μετονομάστηκε διεθνώς σε mpox, έγινε ευρύτερα γνωστή κατά την έξαρση της περιόδου 2022–2023, όταν εξαπλώθηκε από τις ενδημικές περιοχές της Αφρικής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το στέλεχος που επικράτησε τότε ήταν το ηπιότερο clade 2, το οποίο εξακολουθεί να κυκλοφορεί παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 160 κρούσματα έως το τέλος του 2025, ενώ στην ΕΕ και τον ΕΟΧ ξεπέρασαν τα 25.400.