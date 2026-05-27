Ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα πλήττει περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, με τη Βρετανία να σπάει για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες ένα ρεκόρ θερμοκρασίας που κρατούσε έναν αιώνα. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις ενώ αναφέρθηκαν αρκετοί πνιγμοί σε Βρετανία και Γαλλία, καθώς πολίτες προσπάθησαν να δροσιστούν.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας, η θερμοκρασία στο Kew Gardens του Λονδίνου έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 34,8 βαθμών που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Οι νέες αυτές τιμές κατέρριψαν το μακροχρόνιο ρεκόρ των 32,8 βαθμών που κρατούσε από το 1922 και είχε επαναληφθεί το 1944.

Η βρετανική πρωτεύουσα κατέγραψε επίσης μια σπάνια «τροπική νύχτα», κατά την οποία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ρεκόρ σημειώθηκαν και στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36 βαθμούς στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, ενώ τη νύχτα παρέμειναν πάνω από τους 20 βαθμούς.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανέφερε ότι ένας «θόλος θερμότητας», που συγκρατεί τον ζεστό αέρα λόγω ενός αντικυκλώνα, ευθύνεται για θερμοκρασίες άνω των 10 βαθμών σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Καθημερινότητα υπό αφόρητη ζέστη

Μετά από ένα μακρύ Σαββατοκύριακο που οδήγησε πλήθη στις παραλίες, στα πάρκα και στις πισίνες, οι κάτοικοι του Λονδίνου υπέφεραν από τη ζέστη στα βαγόνια του μετρό χωρίς κλιματισμό. Τα δρομολόγια από και προς τον σταθμό Waterloo διακόπηκαν προσωρινά λόγω καπνού στις γραμμές.

Στη Σκωτία, πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα για να κατασβέσουν πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στο Arthur’s Seat, τον βραχώδη λόφο που δεσπόζει πάνω από το Εδιμβούργο.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποίηση επιπέδου «πορτοκαλί» για μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Πέμπτη, προειδοποιώντας για κινδύνους για την υγεία, κυρίως για ηλικιωμένους κατά τις πιο ζεστές ώρες. Πολλά σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις στη χώρα δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνες και ταμιευτήρες στη Βρετανία, ενώ ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του στη θάλασσα στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Maud Bregeon δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά θάνατοι που πιθανόν συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες — πέντε από πνιγμούς και δύο σε αθλητικές διοργανώσεις.

Το πρώιμο αυτό κύμα καύσωνα ήρθε πριν από την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου, όταν ναυαγοσώστες επιτηρούν τις παραλίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας, όπου οι ισχυρά ρεύματα καθιστούν τις θάλασσες επικίνδυνες, οι αρχές ανέφεραν πληθώρα περιστατικών διάσωσης. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν την Κυριακή σε δημοφιλή θέρετρα της περιοχής Gironde. Η περιφερειακή διοικήτρια Sophie Brocas κάλεσε τους λουόμενους «να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή».

Θερμοκρασίες-ρεκόρ και στη Νότια Ευρώπη

Το κύμα ζέστης επεκτάθηκε και στην Ισπανία, όπου ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Rubén del Campo δήλωσε: «Βιώνουμε θερμοκρασίες που συνήθως βλέπουμε στα μέσα του καλοκαιριού, τώρα μέσα στον Μάιο».

Η Σεβίλλη κατέγραψε 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο, ενώ σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου οι θερμοκρασίες ήταν κατά 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από το φυσιολογικό.

Στη Ρώμη, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς επηρεάζει τη χώρα ο ευρωπαϊκός «θόλος θερμότητας»

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Θοδωρής Κολυδάς απέναντι στα σενάρια για ακραίο καύσωνα στη χώρα μας, διευκρινίζοντας ότι, παρότι η θερμοκρασία θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει φαινόμενα παρόμοια με εκείνα που πλήττουν τη Βορειοδυτική Ευρώπη.

Ο μετεωρολόγος, μέσα από ανάρτησή του, εξηγεί ότι η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να διαμορφώνονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, όπως τονίζει, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν κανένα ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου «θερμικού θόλου», όπως αυτό που καταγράφεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιβηρική Χερσόνησος.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται πιο ήπια, παραμένοντας στα όρια της θερμής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως – τουλάχιστον προς το παρόν – να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.

Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού “θόλου θερμότητας”, αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».

Με πληροφορίες από Associated Press