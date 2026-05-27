Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το προγραμματισμένο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Καμπ Ντέιβιντ —την απομονωμένη εγκατάσταση του αμερικανικού στρατού και προεδρική εξοχική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον— θα διεξαχθεί τελικά στον Λευκό Οίκο, λόγω των «πιθανόν κακών μετεωρολογικών συνθηκών».

Το υπουργικό συμβούλιο, που είχε ανακοινωθεί λίγες ώρες νωρίτερα από αξιωματούχο, θα πραγματοποιηθεί τελικά στην προεδρία, όπως ξεκαθάρισε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Στην περιοχή γύρω από την αμερικανική πρωτεύουσα καταγράφονται συνεχείς βροχοπτώσεις από την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που επηρέασε την τελική απόφαση για τη μεταφορά της συνεδρίασης.

Επίκεντρο το Ιράν στο υπουργικό συμβούλιο

Το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης αναμένεται να επικεντρωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αποτελέσματα που αρχικά αναμένονταν. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το Σάββατο ότι είναι «κοντά» η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να επιβραδύνουν την πρόοδο που και οι δύο πλευρές περιέγραφαν ως θετική. Το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παρότι τα όπλα είχαν ουσιαστικά σιγήσει από τις 8 Απριλίου, ο de facto αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ δεν έχει τερματιστεί, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Η σπάνια χρήση του Καμπ Ντέιβιντ

Σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου σπανίως χρησιμοποιεί το Καμπ Ντέιβιντ. Από τότε που ανέκτησε την εξουσία, στις 20 Ιανουαρίου 2025, έχει επισκεφθεί την εξοχική κατοικία μόλις μία φορά, τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Το Καμπ Ντέιβιντ, που βρίσκεται στα όρη της πολιτείας Μέριλαντ περίπου 100 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον, έχει φιλοξενήσει ιστορικές διαπραγματεύσεις και συνόδους κορυφής. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η συμφωνία του 1978 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, η οποία οδήγησε στην ειρηνευτική συνθήκη των δύο χωρών την επόμενη χρονιά.