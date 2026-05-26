Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν Νίνταμ πριν από 35 χρόνια στην Κω, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα, που ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι ο αγνοούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η μητέρα του Μπεν, Κέρι Νίνταμ, έχει διακόψει κάθε επαφή με τον συγκεκριμένο άνδρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν είναι ο πρώτος που ισχυρίζεται, ότι μπορεί να είναι ο Μπεν, αναπτερώνοντας ελπίδες που στη συνέχεια έχουν αποδειχθεί φρούδες, αναμένει τα αποτελέσματα του DNA. Σε φωτογραφίες πάντως που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η ομοιότητα των δύο προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ της Αγγλίας εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Αν και έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που ο μικρός Μπεν εξαφανίστηκε τραγικά στο νησί της Κω, η οικογένειά του δεν έχει πάψει ποτέ να ελπίζει. Η μητέρα του έχει αφιερώσει δεκαετίες στην αναζήτησή του και πρόσφατα αποκάλυψε, ότι ένας άνδρας που«πιστεύει ότι είναι ο Μπεν»ήρθε σε επαφή μαζί της.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ίδια, τον περασμένο Ιανουάριο μια γυναίκα από τις ΗΠΑ επικοινώνησε μαζί της μέσω email, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της, ο οποίος είχε υιοθετηθεί ως παιδί,«μοιάζει εκπληκτικά»με τις επαγγελματικές φωτογραφίες προόδου ηλικίας του Μπεν. Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν χάθηκε από ένα αγρόκτημα στο απομονωμένο χωριό Ηρακλής της Κω στις 24 Ιουλίου 1991. Ο Αμερικανός άνδρας φέρεται να έχει«υιοθετηθεί το 1993»και να έχει πάντα απορίες για την καταγωγή του, υποστηρίζοντας ότι οι θετοί του γονείς αρνήθηκαν να του δώσουν το πιστοποιητικό γέννησής του.

Αν και η Κέρι Νίνταμ δήλωσε επιφυλακτική, ώστε να μην«δημιουργήσει ψεύτικες ελπίδες», παραδέχτηκε ότι η ομοιότητα του άνδρα με τον γιο της ήταν εντυπωσιακή και ότι οι ισχυρισμοί του«δεν μπορούσαν να αγνοηθούν». Η μητέρα του Μπεν ενημέρωσε σχετικά τη Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, η οποία σύμφωνα με την ίδια, την ενημέρωσε πρόσφατα, ότι δεν θα υπάρξει νέα έρευνα για την υπόθεση. Οι αρχές θα διαβιβάζουν πλέον οποιαδήποτε νέα πληροφορία στην Interpol και στην Ελληνική Αστυνομία.

Τον Μάρτιο, η Κέρι είχε δηλώσει ότι ο άνδρας στις ΗΠΑ συμφώνησε να υποβληθεί σε εξέταση DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι ο αγνοούμενος Βρετανός, όπως υποψιάζεται. Τότε, είχε εκφράσει την επιθυμία της να τον καθησυχάσει, λέγοντας ότι«δεν είναι μόνος σε αυτό»και ότι η οικογένεια Νίνταμ θα κάνει«ό,τι μπορεί για να τον στηρίξει με σεβασμό και προσοχή». Πλέον, η Κέρι Νίνταμ αποκάλυψε ότι έχει διακόψει προσωρινά κάθε επικοινωνία με τον άνδρα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του DNA, κάτι που ενδέχεται να χρειαστεί«αρκετούς μήνες».