Από τον φόβο της δημόσιας διαπόμπευσης μέχρι την οικονομική κατάρρευση της οικογένειας και τη ριζική αλλαγή στη σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Δημήτρης Φιλιππίδης μιλά για πρώτη φορά χωρίς φίλτρα σε μια από τις πιο προσωπικές και φορτισμένες συνεντεύξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση.

Στο Anestea The Podcast, σε συνεργασία με το tanea.gr, ο γιος του γνωστού ηθοποιού περιγράφει πώς βίωσε τη στιγμή που ξέσπασαν οι καταγγελίες, πώς άλλαξε η ζωή της οικογένειάς του και πώς προσπαθεί πλέον να χτίσει τη δική του πορεία, μακριά από το βάρος του ονόματος.

«Ο φόβος κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης παραδέχεται ότι όταν ξέσπασε η υπόθεση, το πρώτο συναίσθημα που ένιωσε ήταν ο φόβος. Όχι μόνο για τον πατέρα του, αλλά και για τη δική του δημόσια εικόνα.

«Ο φόβος ότι θα είμαι ο γιος αυτού που κατηγορείται», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς μέσα σε λίγες ώρες η προσωπική και επαγγελματική του πραγματικότητα ανατράπηκε πλήρως.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι παρότι υπήρχαν ενδείξεις πως «κάτι ερχόταν», κανείς μέσα στην οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της κρίσης που θα ακολουθούσε.

Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα του

Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της συνέντευξης, μιλά για τη σχέση που είχε από παιδί με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όπως εξηγεί, η συνεχής απουσία λόγω δουλειάς δημιούργησε από νωρίς απόσταση και συσσωρευμένα παράπονα.

«Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση μου με τον πατέρα μου», αναφέρει, εξηγώντας πως για χρόνια προσπαθούσε να βρει τον χώρο και την ταυτότητά του δίπλα σε μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα.

Ο ίδιος περιγράφει έναν άνθρωπο οξύθυμο αλλά όχι βίαιο απέναντί του, ενώ παραδέχεται ότι τα τελευταία χρόνια οι ρόλοι σχεδόν αντιστράφηκαν.

«Έχω γίνει εγώ ο μπαμπάς της σχέσης», λέει χαρακτηριστικά.

«Δεν αναγνωρίζω πια τον πατέρα μου»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή του για το πώς βλέπει σήμερα τον πατέρα του μετά τις δικαστικές εξελίξεις. «Δεν αναγνωρίζω πια τον πατέρα μου. Βλέπω έναν αποδυναμωμένο άνθρωπο που έχει χάσει το ταπεραμέντο του», λέει, εξηγώντας ότι η εικόνα που είχε για εκείνον έχει αλλάξει ριζικά.

Μάλιστα, θεωρεί ότι η δημόσια «ταπείνωση» λειτούργησε τελικά σαν ένα οδυνηρό αλλά χρήσιμο μάθημα. «Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε του έκανε καλό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι άνθρωποι που «εξαφανίστηκαν»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρεται εκτενώς και στους ανθρώπους του χώρου που – όπως λέει – απομακρύνθηκαν όταν ξέσπασε η υπόθεση. Κάνει λόγο για πρόσωπα που βρίσκονταν για χρόνια δίπλα στον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια «απαρνήθηκαν» δημόσια τη σχέση τους μαζί του.

«Η αυλή στα δύσκολα κάνει αυτό που κάνει συνήθως: εξαφανίζεται», σημειώνει με νόημα.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτή τη στάση «ανήθικη», ειδικά όταν – όπως λέει – πρόκειται για ανθρώπους που είχαν ευεργετηθεί προσωπικά και επαγγελματικά από τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η οικονομική πίεση και η νέα πραγματικότητα

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορά και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας μετά τις καταγγελίες. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης παραδέχεται ότι βρέθηκε να στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του, προσπαθώντας να καλύψει καθημερινές ανάγκες σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.

«Δεν βγαίνει», λέει χαρακτηριστικά όταν περιγράφει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά τη δικαστική περιπέτεια.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η εικόνα της χλιδής που είχε δημιουργηθεί δημόσια για τη ζωή τους δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα.

«Θέλω να χτίσω τη δική μου ζωή»

Παρά τη βαριά θεματολογία, η συνέντευξη κλείνει με έναν πιο αισιόδοξο τόνο.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης μιλά για την ανάγκη να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα, μακριά από το βάρος του επιθέτου του, αλλά και για την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια και να ζήσει πιο ήρεμα.

«Θέλω να μεγαλώνω τα παιδιά μου μες στη φύση και τη θάλασσα», λέει, περιγράφοντας τη ζωή που ονειρεύεται στο μέλλον, μακριά από την υπερβολή και τη φθορά της δημοσιότητας.