Χαμός όλο το Σαββατοκύριακο στα social media πάνω σε 2 ζητήματα. Final4 και Φεστιβάλ Καννών.

Πολλές celebrities παρευρέθηκαν εκεί, φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά events.

Η Ιωάννα Τούνη μέσα στην εβδομάδα ανέβασε ένα βίντεο στα social media της αναφέροντας πόσο θα ήθελε να βρίσκεται εκεί και πως last minute οργάνωσε την άφιξη της στις Κάννες.

Η ίδια μαγνήτισε τα βλέμματα και μάλιστα το φόρεμα της συζητήθηκε ακόμα και σε ξένα media. Μάλιστα έγινε viral λόγω της τεράστιας ουράς.

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Ποιος σχεδιαστής όμως κρυβόταν πίσω από αυτή τη δημιουργία;

Ο Valdrin Sahiti, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους couture designers της διεθνούς fashion σκηνής τα τελευταία χρόνια, κι αγαπημένος των Beyoncé και της Jennifer Lopez.

Ο Κοσοβάρος σχεδιαστής έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του πολύ ξεχωριστή ταυτότητα στη couture μόδα, με δημιουργίες που συνδυάζουν υπερβολή, θηλυκότητα και red carpet drama. Οι signature δημιουργίες του περιλαμβάνουν sculpted corsets, εντυπωσιακές ουρές, χειροποίητες couture λεπτομέρειες και τεράστιους όγκους από τούλι που θυμίζουν σύγχρονα πριγκίπισσες.

Κέρδισε τα βλέμματα; Ναι. Ήταν στο concept; Επίσης ναι.

Ελπίζουμε κάθε χρονιά να ξεχωρίζουν Ελληνίδες.