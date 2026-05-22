Η Ιωάννα Τούνη είναι μια γυναίκα που έχει αποδείξει ότι είναι αυθόρμητη και τις αποφάσεις της τις μοιράζεται μέσα από τα social media.

Η ίδια, μία ημέρα πριν, έκανε ένα βίντεο όπου ανέφερε πως αποφάσισε την τελευταία στιγμή να πάει στο Φεστιβάλ των Καννών και μάλιστα ταξίδεψε μόνη της προκειμένου να προλάβει τη διοργάνωση.

Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στο κόκκινο χαλί θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για πρόσωπα που δεν σχετίζονται άμεσα με τον κινηματογράφο ή μεγάλους χορηγούς, η ίδια κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσκληση, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα αποκαλύψει σύντομα πώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία.

Φτάνοντας στο ξενοδοχείο της στις Κάννες, η δημοφιλής instagrammer έδειξε στους followers της τη μπλε τουαλέτα που επέλεξε για την εμφάνισή της στην Κρουαζέτ, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή και ογκώδη δημιουργία.

«Είμαι στις Κάννες! Βλέπεις αυτή τη βαλίτσα; Έχει μέσα το φόρεμα που θα βάλω σήμερα. Είναι όλη η βαλίτσα ένα φόρεμα. Πήρα και ένα back-up φόρεμα, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μην είμαι σαν τον φτωχό συγγενή», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που δημοσίευσε, ενώ δίπλα της βρισκόταν φίλος της που τη συνόδευε.