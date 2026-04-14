Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών αντίστοιχα για υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Η έφεση αφορά τόσο το ύψος των ποινών, το οποίο η εισαγγελική αρχή θεωρεί ανεπαρκές, όσο και την αναγνώριση ελαφρυντικού στον έναν εκ των καταδικασθέντων.

Παράλληλα, η πλευρά της Τούνη είχε ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε δεκτό, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν προσβάλει την απόφαση, ζητώντας να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Με την επανεκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, η διαδικασία θα ξεκινήσει από την αρχή, χωρίς να ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης για τους κατηγορούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο τους είχε κρίνει ενόχους για τη διαρροή και δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση. Η πράξη είχε χαρακτηριστεί κατά πλειοψηφία ως κακούργημα, ενώ μειοψηφία είχε την άποψη ότι πρόκειται για πλημμέλημα.

Στον έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή 4 ετών χωρίς ελαφρυντικά, ενώ στον δεύτερο 3 ετών με αναγνώριση πρότερου σύννομου βίου και αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Η δίκη είχε πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται.