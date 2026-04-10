Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ακόμη και τις ημέρες πριν το φετινό Πάσχα, μοιραζόμενη στιγμές από την καθημερινότητά της και προσωπικές σκέψεις. Σε βίντεο που ανάρτησε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, η influencer αποκάλυψε μια απρόσμενη και συγκινητική στιγμή που έζησε, χάρη σε δύο μικρά παιδιά.

Όπως περιέγραψε, την ώρα που βρισκόταν σε κέντρο αισθητικής, ενημερώθηκε ότι δύο παιδιά την περίμεναν στη ρεσεψιόν. Είχαν έρθει για να της προσφέρουν ένα λουλούδι και να φωτογραφηθούν μαζί της, θέλοντας να της δώσουν κουράγιο μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με τη δίκη για την υπόθεση revenge porn που είχε καταγγείλει.

«Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο γιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει στη ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω”. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ.»

Η ίδια συνέχισε περιγράφοντας τη συγκίνησή της: «Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ, μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνε δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο».

Η Ιωάννα Τούνη κατέληξε λέγοντας πως η απλή αυτή κίνηση των δύο παιδιών της έδωσε δύναμη και χαρά, τονίζοντας τη σημασία των μικρών πράξεων καλοσύνης στην καθημερινότητα.