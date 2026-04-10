Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, απόψε το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των πέντε Επιταφίων από Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κατανυκτική τελετή που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη.

Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για τις 21:30 και υλοποιείται με τη στήριξη και συμπαράσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη και στον Αναπληρωτή Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλειο Γάκη, καθώς και στην ουσιαστική συμβολή του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και όλων των φορέων της πόλης — Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Λιμενικού Σώματος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Μητρόπολης, ο σκοπός της συνάντησης είναι η εντονότερη βίωση των σωτηριωδών Παθών του Κυρίου από τους πιστούς, μέσα σε πνεύμα ενότητας και κατάνυξης. Παράλληλα, η εκδήλωση αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα και τη θρησκευτική παράδοση της πόλης.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.). Στη συνέχεια, θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου, συνοδευόμενος από τη Φιλαρμονική του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικό άγημα, ακολουθώντας τη διαδρομή Αγίας Σοφίας – Λεωφόρος Νίκης – πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή συνάντησης των Επιταφίων.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία Αριστοτέλους θα καταφθάσουν και οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων από τον Καθεδρικό Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, τον ενοριακό Ιερό Ναό Παναγίας των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον μετοχιακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Τρανού. Εκεί, κάτω από την οδό Μητροπόλεως, θα ψαλούν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και θα τελεστεί Δέηση, ολοκληρώνοντας με κατάνυξη τη βραδινή λειτουργική συνάντηση.