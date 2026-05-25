Σε θεσμική σύγκρουση, με πολιτικό αντίκτυπο και εκτός ελληνικών συνόρων, εξελίσσεται η κόντρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κυβέρνηση. Μία κόντρα που ξεκίνησε με αφορμή την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων συνεχίστηκε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την ταχύτερη εκκαθάριση ποινικών υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα και κορυφώθηκε με την πρόσφατη επιστολή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Κομισιόν.

Η επιστολή δείχνει ξεκάθαρα πλέον ότι το καλό κλίμα, το οποίο αποτυπώθηκε στις δηλώσεις και των δύο πλευρών μόλις πριν από έναν μήνα που η Λάουρα Κοβέσι βρέθηκε στην Ελλάδα, αποτελεί (μάλλον) παρελθόν, με τις σχέσεις να βρίσκονται «σε τεντωμένο σκοινί», όπως λένε πρόσωπα που γνωρίζουν όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Οι ίδιες πηγές, μάλιστα , εξηγούν στα «ΝΕΑ» ότι η κρίση αυτή χαρακτηρίζεται ως «θεσμική», καθώς όσα περιγράφονται και εξιστορούνται στην επιστολή Κοβέσι προς την Κομισιόν αγγίζουν ζητήματα που συνδέονται αφενός με την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφετέρου με τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας.

«Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη! Είναι ζωτικής σημασίας να μας επιτραπεί να κάνουμε τη δουλειά μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!», αναφέρει η ίδια η ευρωπαία εισαγγελέας σε σχετική ανάρτησή της αναφερόμενη επί της ουσίας στο «διακύβευμα» της πρόσφατης επιστολής της.

Τι επικαλείται το υπουργείο Δικαιοσύνης

Τις αιτιάσεις της Λάουρα Κοβέσι επιστρέφουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνοντας από τη δική τους πλευρά πως δεν υπήρξε απολύτως κανένας αιφνιδιασμός της εισαγγελικής ευρωπαϊκής Αρχής αναφορικά με την πρόσφατη διάταξη, που ψηφίστηκε και αποτελεί ήδη νόμο του κράτους, για την άμεση έρευνα ποινικών υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα. Διάταξη που λόγω του δικονομικού της χαρακτήρα έχει αναδρομική ισχύ και ως εκ τούτου εάν υπάρξει άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση των 11 γαλάζιων βουλευτών, αυτή θα τύχει και άμεσης εφαρμογής και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται τις πρόσφατες δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι από το βήμα των Δελφών που «αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». «Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του», συμπληρώνεται από την ίδια πλευρά.

Φόβοι για ενεργοποίηση ευρωπαϊκών αντιποίνων

Η Κομισιόν έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την επιστολή της γενικής ευρωπαίας εισαγγελέως, η οποία μελετάται αρμοδίως. Αρμόδιες πηγές, μάλιστα, αναφέρουν ότι το περιεχόμενο της επίμαχης επιστολής περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσω του επίσημου δελτίου Τύπου, τα οποία επίσης θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστολή αυτή της Λάουρα Κοβέσι δεν τίθενται μόνο σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών Αρχών, αλλά το περιεχόμενό της ανοίγει την πόρτα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το πάγωμα της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα εάν κρίνει ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου και δεν προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ενωσης. Ζητείται, δηλαδή, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των ευρωπαϊκών Συνθηκών, ώστε να υποχρεωθεί η Ελλάδα να αναθεωρήσει τις επίμαχες διατάξεις.