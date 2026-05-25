Οι μεταφορικές εταιρείες DHL, FedEx και UPS προέτρεψαν τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να εφαρμόσουν σταδιακά τους νέους κανόνες δασμολόγησης για τα δέματα χαμηλής αξίας, προειδοποιώντας για εμπλοκές στην εφοδιαστική αλυσίδα και επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ορισμένων ιατρικών ειδών.

Οι κανόνες αυτοί εντάσσονται στις προσπάθειες για την καταπολέμηση των φθηνών εισαγωγών από το κινεζικό ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως αυτές που προέρχονται από τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu. Σε επιστολή με ημερομηνία 22 Μαΐου που επικαλείται το Reuters, οι τρεις εταιρείες ανέφεραν ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει μεν στην εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπή δασμού 3 ευρώ από την 1η Ιουλίου όπως έχει αποφασιστεί, αλλά να αναβάλει «πιο περίπλοκα και ανεπίλυτα ζητήματα έως ότου αυτά καταστούν νομικά βέβαια και λειτουργικά βιώσιμα».

Ανέφεραν ότι οι νέες απαιτήσεις δεδομένων και άλλες αλλαγές που επιβάλλονται από τους νέους κανόνες οδηγούν σε επίπεδο πολυπλοκότητας που δεν επιτρέπει στον νέο κανονισμό να εφαρμοστεί ρεαλιστικά μέχρι την προθεσμία της 1ης Ιουλίου. Ο Mike Parra, διευθύνων σύμβουλος της DHL Express Europe, ο Wouter Roels, πρόεδρος της FedEx Europe, και ο Daniel Carrera, πρόεδρος της UPS EMEA, έκαναν λόγο στην επιστολή για «πραγματικό κίνδυνο», όπως τον χαρακτήρισαν, να παρακρατηθούν οι αποστολές στα σύνορα της ΕΕ εάν δεν υπάρξει «σταθερό και λειτουργικό νομικό πλαίσιο». «Μια τέτοια διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ιατρικών προμηθειών, να καθυστερήσει τη βιομηχανική παραγωγή και να δημιουργήσει εμπλοκές σε όλες τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού, κινδύνους που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο», έγραψαν.

Λερναία Υδρα τα κρατικά φέσια

Νέο άλμα έκαναν τα κρατικά φέσια. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες «φούσκωσαν» κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 766 εκατ. ευρώ, τότε τα χρέη του Δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογουμένους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,869 δισ. ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,299 δισ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι την ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ, όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε 1,397 δισ. ευρώ. Τα κρατικά φέσια στερούν πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά, ενώ σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Κομισιόν ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας, ιδίως των μικρομεσαίων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις πληρωμών από την πλευρά των νοσοκομείων.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Με στόχο την εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων και την ανάδειξη νέων επενδυτικών ευκαιριών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου το Επιχειρηματικό Forum και B2B συναντήσεις Ελλάδας – Αλβανίας στο ΕΒΕΑ. Τις εργασίες του Forum άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΕΒΕΑ, με την υποστήριξη του Enterprise EuropeNetwork (EEN) Hellas, στο πλαίσιο της υποδοχής επιχειρηματικής αποστολής από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων.

Ελληνίδα στο τιμόνι του EΟΔ

Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης αποτελεί η εκλογή της διευθύντριας Ποιότητας του ΕΣΥΔ Μαρίας Παπατζίκου στη θέση του προέδρου του European co-operation for Accreditation (EA), του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα για τη διαπίστευση. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή θέση υψηλής ευθύνης, καθώς η διαπίστευση βρίσκεται στον πυρήνα της αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών, της ασφάλειας των πολιτών και συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οδηγός για ΑΙ από ΣΕΒ

Πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις δίνει ο ΣΕΒ σε σχετικό Οδηγό, σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνολογία ως επιταχυντή ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την καινοτομία σε κρίσιμους κλάδους και αναβαθμίζοντας δεξιότητες σε όλο το εύρος της οικονομίας. Ο Οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές και για την αντιμετώπιση των ανησυχιών από την πλευρά των εργαζομένων ως προς την επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων σε τομείς όπως ο αυτοματισμός απαντήσεων σε after sales ερωτήματα, η ανάλυση και σύνοψη συμβολαίων προμηθευτών, η εξαγωγή γνώσης από αναφορές βλαβών και συντήρησης, η ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων αισθητήρων.

Ημερίδα για τον ανταγωνισμό

Ημερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου, 10.30, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής για την ενίσχυση της διαφάνειας, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με κρίσιμα ζητήματα του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού.