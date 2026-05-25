Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Γάλλος άσος αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Final Four, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της Ευρώπης.

Μιλώντας στην κάμερα του OlympiacosBC TV, ο Φουρνιέ τόνισε πως η επιτυχία αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, επισημαίνοντας ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι καλύτερο από το να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στο ΟΑΚΑ.

Όσα δήλωσε ο Φουρνιέ

«Είμαι περήφανος, αλλά κουρασμένος. Πολλά διαφορετικά συναισθήματα».

Όσον αφορά τις σκέψεις του για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε: «Δεν μπορώ καν να το περιγράψω το πώς νιώθω με αυτούς τους φιλάθλους. Από την πρώτη ημέρα, η αγάπη που μου έδειξαν, δεν έβγαζε καν νόημα. Για εμένα απόψε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Καμία απολύτως περίπτωση».

Σχετικά με το εάν ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή από όταν πρωτοήρθε στην ομάδα και εάν αποτελεί λύτρωση για όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι ο MVP του Final Four είπε: «Την είχα ονειρευτεί 100%. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Κατά κάποιον τρόπο ναι, ήταν (σ.σ. σαν λύτρωση), αλλά από την άλλη το να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ… τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Η περυσινή χρονιά πόνεσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού».