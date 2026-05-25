Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε με συγκίνηση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μέσα στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό.
Ο σταρ των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως επέστρεψε από την Αμερική στην οικογένειά του για να ζήσει τέτοιες στιγμές, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.
Παρά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, ο Βεζένκοφ έστειλε και το επόμενο σύνθημα, υπογραμμίζοντας ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να κατακτήσει και το πρωτάθλημα.