Οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Ρόδου προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (23.05.2026) στη σύλληψη τριών ατόμων, μετά τη μεταφορά ενός 14χρονου στο νοσοκομείο του νησιού, εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο 14χρονος, Βρετανικής υπηκοότητας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι αρχές εντόπισαν το κατάστημα όπου ο ανήλικος φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ και προχώρησαν στη σύλληψη τριών προσώπων: του 34χρονου πατριού, του 59χρονου παππού του αγοριού και της 52χρονης ιδιοκτήτριας του καταστήματος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για οικογένεια Βρετανών που βρισκόταν στη Ρόδο για διακοπές. Οι συγγενείς του ανήλικου επισκέφθηκαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου –όπως αναφέρεται– επέτρεψαν στον 14χρονο να καταναλώσει μπύρες, σύμφωνα με τη «Rodiaki».

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα, Δευτέρα (25.05.2026), από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου.