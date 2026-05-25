Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από το απόγευμα της προηγούμενης Τετάρτης (20/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε δίχως τις αισθήσεις τους στην περιοχή «Ζωνάρια».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ, εθελοντές, καθώς και drones.

«Δεν φορούσε καν ορειβατικά παπούτσια για χιόνι, του είπα να μην ανέβει στο βουνό»

Ο 25χρονος μετέβη την Δευτέρα στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», όπου και διανυκτέρευσε, και την επόμενη ημέρα το πρωί, αποφάσισε να ξεκινήσει την διαδρομή του με ποορισμό τον Μύτικα. «Ο νεαρός δεν μιλούσε καλά αγγλικά, ουσιαστικά η επικοινωνία μας γινόταν μέσω νοημάτων και google translate. Εγώ, όταν τον είδα του είπα να μην ανέβει πάνω, γιατί ήταν τελείως ακατάλληλα ντυμένος, χωρίς να διαθέτει καν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Φανταστείτε πως δεν φορούσε ούτε ορειβατικά παπούτσια για χιόνι, και αντί για τα μπαστούνια (μπατόν), είχε ξύλα» αναφέρει στο tanea.gr η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου κα Μαρία Ζολώτα.

Ο νεαρός Ισπανός, σύμφωνα με την κα Ζολώνα, αφού έκανε check out παίρνοντας τα πράγματά του, έφτασε στην κορυφή Σκάλα και δυστυχώς συνέχισε για την κορυφή του Μύτικα. «Πρόκειται για μία απαιτητική διαδρομή. Ένα ζευγάρι που γυρνούσε από τον Μύτικα, έμπειροι ορειβάτες, του επεσήμαναν και εκείνοι με την σειρά τους, να μην συνεχίσει λόγω του ειδικού εξοπλισμού που δεν διέθετε. Ωστόσο, δεν άκουσε κανέναν μας. Αυτά τα παιδιά τον είδαν τελευταία φορά, περίπου στις 11:00 το πρωί της Τρίτης».

Όπως εξηγεί η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», μέχρι και την κορυφή της Σκάλας, η πορεία είναι πεζοπορική. Από εκεί και έπειτα, προς τον Μύτικα, η διαδρομή περιλαμβάνει τεχνικά περάσματα και ήπιο σκαρφάλωμα, γεγονός που προϋποθέτει εμπειρία, κατάλληλες γνώσεις και σίγουρα ειδικό εξοπλισμό.

«Προς την κορυφή του Μύτικα υπάρχει και χιόνι, οπότε αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας. Δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσει, γιατί το βουνό εδώ θα είναι. Αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε».