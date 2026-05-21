Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 25χρονο ορειβάτη από την Ισπανία που αγνοείται στον Όλυμπο. Είχε ξεκινήσει την ανάβασή του από το Λιτόχωρο με προορισμό την κορυφή Μύτικα, ωστόσο εδώ και ώρες τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο στη συνέχεια ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στις έρευνες συνδράμουν και άνδρες της ΕΜΑΚ, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντές. Παράλληλα, πραγματοποιούνται υπερπτήσεις με drones, αλλά προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaone.gr, ο 25χρονος επρόκειτο σήμερα να επιστρέψει στην Ισπανία, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πτήση του, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των Αρχών και των συγγενών του.

Οι καιρικές συνθήκες στον Όλυμπο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς σε μεγάλα υψόμετρα εξακολουθούν να υπάρχουν χιόνια, ενώ οι διασώστες επιχειρούν σε υψόμετρο περίπου 2.400 μέτρων.