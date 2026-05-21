Από το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 διακόπτονται προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του τρένου στη διαδρομή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη.

Η αναστολή γίνεται για να μεταφερθεί το τροχαίο υλικό στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train, όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα γεωεντοπισμού HEPOS, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της εταιρείας.

Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν ξανά μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα τρένα θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, που θα κάνουν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από: Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο και Πτελέα.