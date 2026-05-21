Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Χαλκίδα εξαιτίας διακοπής στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την πόλη με την Αθήνα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν τα πρώτα πρωινά δρομολόγια έως και τις 07:00.

Η βλάβη επηρέασε την έξοδο των συρμών από τα αμαξοστάσια, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με το evima.gr, επιβάτες που περίμεναν τα τρένα των 06:00 και 07:00 στον σταθμό του ΟΣΕ στη Χαλκίδα ενημερώθηκαν πως θα μεταφερθούν με λεωφορεία, καθώς οι αμαξοστοιχίες δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω συμβάντος στην περιοχή των τριών γεφυρών.

«Αρχικά μας ζήτησαν να περιμένουμε για να δουν αν θα πραγματοποιηθεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν ότι θα φύγουμε με λεωφορεία. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία από τα ξημερώματα και αρκετοί από εμάς πιθανότατα δεν θα καταφέρουμε να πάμε στις δουλειές μας εγκαίρως», ανέφεραν επιβάτες που βρέθηκαν στον σταθμό.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν προσωρινά στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς από τις 03:55 έως τις 05:25, λόγω περιστατικού κοντά στις γραμμές στην περιοχή του Σταθμού Αθηνών.

Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν σημαντικά τα δρομολόγια στις γραμμές Αθήνα – Χαλκίδα, Πειραιάς – Αεροδρόμιο και Κιάτο – Αίγιο, προκαλώντας καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αμαξοστοιχιών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

»Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

»Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

»Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».