Ανησυχία επικρατεί στον τουριστικό κλάδο ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, με παράγοντες της αγοράς να εκφράζουν φόβους για αυξημένο κόστος μετακινήσεων, πιθανές ακυρώσεις και ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια.

Στην ακτοπλοΐα, οι τιμές των εισιτηρίων προς το παρόν παραμένουν σταθερές, παρά το σημαντικά αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών εταιρειών, κυρίως λόγω της εκτίναξης της τιμής των καυσίμων. Ενδεικτικά, το ναυτιλιακό καύσιμο έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι σε ορισμένες γραμμές το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί (π.χ. Πειραιάς–Μύκονος από 15.000€ σε 30.000€ και Πειραιάς–Ρόδος από 75.000€ σε 157.000€).

Παρά τη συγκράτηση των τιμών για τους ταξιδιώτες, οι εταιρείες δεν έχουν μετακυλήσει ακόμη τις αυξήσεις, ενώ ζητούν μειωμένες τιμές καυσίμων από τα διυλιστήρια. Την ίδια στιγμή, δεν καταγράφεται μείωση δρομολογίων, αλλά ούτε και αύξηση για την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20%.

Ενδεικτικά, για δημοφιλείς διαδρομές το κόστος παραμένει υψηλό: Πειραιάς–Πάρος για ζευγάρι με Ι.Χ. φτάνει τα 445€, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά και Ι.Χ. στη γραμμή Πειραιάς–Κως το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 1.000€.

Στον αεροπορικό τομέα, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει ή προαναγγείλει αυξήσεις τιμών. Μεταξύ αυτών, η Air France–KLM και η SAS αναφέρουν επιβαρύνσεις από 45€ έως 260€ ανάλογα με τη διαδρομή, ενώ η Lufthansa, η easyJet και άλλοι μεγάλοι αερομεταφορείς προειδοποιούν για νέο γύρο ανατιμήσεων. Η Aegean καταγράφει επίσης σταδιακή αύξηση της τάξης του 7%–8%.

Ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν την ανοδική πορεία των τιμών: Αθήνα–Μύκονος από 198€ το 2025 σε 218€ το 2026, Αθήνα–Λονδίνο από 317€ σε 351€, ενώ σε υπερατλαντικές πτήσεις όπως Αθήνα–Νέα Υόρκη η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, από 1.025€ σε 1.360€.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς, οι πιέσεις στο κόστος μετακίνησης ενδέχεται να επηρεάσουν συνολικά τη ζήτηση για ταξίδια το καλοκαίρι, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.