Η αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX θέλει να «εκτοξεύσει» στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών το ποσό που θα αντλήσει για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (ΙΡΟ) στην ιστορία.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ θέλει να συγκεντρώσει έως 80 δισ. δολάρια στην ΙΡΟ της. Εάν η χρηματιστηριακή της αξία με την εισαγωγή της φτάσει τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αυτή θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ αποτίμησης νεοεισερχόμενης εταιρείας, που είχε καταγραφεί το 2019 από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, την Saudi Arabian Oil Co -γνωστή ως Aramco.

Το 2019 η Saudi Aramco πήρε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά (IPO) που έγινε ποτέ, συγκεντρώνοντας περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αναμενόμενο συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο, η άντληση κεφαλαίων από την SpaceX αναμένεται ότι θα είναι περίπου τριπλάσια από το ποσό αυτό.

Η SpaceX είχε έσοδα 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και επεκτάθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα φέτος αποκτώντας την xAI, επίσης του Μασκ. Όταν έγινε η συγχώνευση αυτή μάλιστα τον περασμένο Φεβρουάριο, η συνδυασμένη αποτίμηση των δύο εταιρειών ανερχόταν στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του έτους με λειτουργικές ζημίες 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που μόλις κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Οι κυρίαρχες διαστημικές τεχνολογίες, η ισχυρή ανάπτυξη και οι δεσμοί της με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξηγούν γιατί το ντεμπούτο της αναμένεται να ανταγωνιστεί εισόδους στο χρηματιστήριο κρατικών εταιρειών και τεχνολογικών γιγάντων, σχολίαζε σχετικά η Wall Street Journal.

Η SpaceX είναι μία από τις πολλές δυναμικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που είχαν αποφασίσει μέχρι τώρα να μην μπουν στο χρηματιστήριο, αφού κατόρθωναν να συγκεντρώνουν κεφάλαια από γύρους ιδιωτικής χρηματοδότησης λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Αυτές οι επενδύσεις τους απέφεραν μεταξύ άλλων πολύ μεγάλες αποτιμήσεις. Εκτός από την SpaceX στην ομάδα των εταιρειών που επωφελήθηκαν από το ράλι της ΤΝ συγκαταλέγονται επίσης η OpenAI η οποία αναπτύσσει το ChatGPT και η Anthropic, η οποία αναπτύσσει το Claude. Τώρα και οι δύο από τις τελευταίες αυτές εταιρείες εξετάζουν να προχωρήσουν σε αρχικές δημόσιες εγγραφές φέτος. Η SpaceX όπως όλα δείχνουν θέλει να κόψει πρώτη το νήμα της κούρσας για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Κινείται γρήγορα

Η SpaceX επιτάχυνε το χρονοδιάγραμμα της αρχικής δημόσιας προσφοράς, με την εταιρεία να στοχεύει τώρα να δημοσιοποιήσει το ενημερωτικό της δελτίο εντός ολίγων μόνο ημερών, να προχωρήσει σε παρουσίαση στους επενδυτές (roadshow) στις 4 Ιουνίου και να προχωρήσει στην πώληση μετοχών ήδη από τις 11 Ιουνίου, είχε αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο (ticker) SPCX στο Nasdaq. Ο γρήγορος έλεγχος των εγγράφων της IPO της SpaceX από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ήταν εν μέρος υπεύθυνος για το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα, με τις ημερομηνίες να έρχονται πιο μπροστά περίπου ένα μήνα, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Nasdaq εναντίον NYSE

Η εισαγωγή σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για το Nasdaq έναντι του ανταγωνιστή του, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Έρχεται αμέσως μετά τους πρόσφατα εγκεκριμένους νέους κανονισμούς «ταχείας εισόδου» του Nasdaq για την επιτάχυνση της ένταξης νέων εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον δείκτη αναφοράς Nasdaq-100.

Οι Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan και Goldman Sachs είναι οι κύριοι ανάδοχοι για την αρχική δημόσια προσφορά, με 16 άλλες τράπεζες να αναλαμβάνουν μικρότερους ρόλους που καλύπτουν το ενδιαφέρον από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.