Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός», που στοχεύει στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, ανέρχεται σε 34.822.760 ευρώ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με την κοινή πρόσκληση των αρμόδιων υπουργείων, δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως επισημαίνεται, η νέα πρόσκληση εξασφαλίζει τη συνέχιση του προγράμματος μετά την πιλοτική του εφαρμογή, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, υποστηρίζει τη μετάβαση του εγχειρήματος στο επόμενο στάδιο υλοποίησης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να περάσει σε φάση καθολικής εφαρμογής τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού σε ορίζοντα τριετίας, με 10 εκατ. ευρώ ετησίως. Περίπου 5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού

Η υπηρεσία προβλέπει την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή της επιλογής του εκπροσώπου του, όπως γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη. Ο Προσωπικός Βοηθός μπορεί να παρέχει βοήθεια τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου του ατόμου με αναπηρία.

Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες, στις συνθήκες ζωής και στην εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ουσιαστικής συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή. Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο του προγράμματος.

Υποστηρικτικές δράσεις και εκπαίδευση

Στις υποστηρικτικές δράσεις περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού και η βελτίωση της πλατφόρμας εκπαίδευσης Προσωπικών Βοηθών. Επίσης, προβλέπεται η εκπαίδευση τόσο των βοηθών όσο και των ωφελουμένων, η λειτουργία ειδικών επιτροπών αξιολόγησης και Γραφείου Υποστήριξης, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.