Ο τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε με την Άστον Βίλα να κατακτά το τρόπαιο μετά το επιβλητικό 3-0 απέναντι στη Φράιμπουργκ, όμως ένα περιστατικό εκτός γηπέδου είναι αυτό που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο γήπεδο της Μπεσίκτας, φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media έδειχνε δύο οπαδούς της Φράιμπουργκ να ουρούν πάνω σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, στην περιοχή του Ντολμάμπαχτσε.

GÖRGÜSÜZLÜĞÜN EN DİBİ! UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen iki Freiburg taraftarı, Dolmabahçe’deki Atatürk heykeline i**yerek büyük tepki çekti. Skandal görüntüler infial yarattı! pic.twitter.com/Btib6yAbsP — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 20, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οργή στην τουρκική κοινή γνώμη, καθώς ο Ατατούρκ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιστορικές μορφές για τη χώρα και οποιαδήποτε προσβολή προς το πρόσωπό του αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη συμπεριφορά των δύο Γερμανών φιλάθλων. Πολλά σχόλια έκαναν λόγο για ασέβεια απέναντι στην ιστορία και τα σύμβολα της Τουρκίας, με τις αντιδράσεις να ξεπερνούν ακόμη και τη συζήτηση γύρω από τον ίδιο τον τελικό.

Το συμβάν έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις στα τουρκικά social media, με αρκετούς να ζητούν την ταυτοποίηση των δραστών και την επιβολή κυρώσεων.