Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκάλεσε η μυστηριώδης και έντονη οσμή που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης σε εκτεταμένες περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και προκαλώντας εκατοντάδες κλήσεις πολιτών σε Πυροσβεστική και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση και τους διαδοχικούς ελέγχους σε ξηρά και θάλασσα, η πηγή του φαινομένου παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή στο Λεκανοπέδιο, αποκλείοντας εξαρχής ένα από τα σενάρια που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι του ΔΕΣΦΑ, της ΕΔΑ, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού δεν έδειξαν ενδείξεις διαρροής ή άμεσου κινδύνου.

Το περιστατικό καταγράφηκε με ιδιαίτερη ένταση από τον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο έως τον Άλιμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρωνίδα, με πολίτες να αναφέρουν έντονη οσμή «τύπου αερίου», η οποία ωστόσο εξασθένησε λίγες ώρες αργότερα χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη. Συνολικά, καταγράφηκαν πάνω από 350 κλήσεις στο 112 και στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της αναστάτωσης.

Παρά τη λήξη του φαινομένου, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τι ακριβώς προκάλεσε την οσμή που κάλυψε μεγάλο μέρος της Αττικής;

Οι αρχές και η επιστημονική κοινότητα εξετάζουν πλέον πολλαπλά σενάρια. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται εργασίες στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, που ενδέχεται να απελευθέρωσαν πτητικές ουσίες οι οποίες μεταφέρθηκαν μέσω των ανέμων προς τον αστικό ιστό.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο προέλευσης από δεξαμενόπλοιο που πραγματοποιούσε καθαρισμό δεξαμενών ανοιχτά της Αίγινας, καθώς τέτοιες διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν έντονες οσμές σε μεγάλη ακτίνα.

Στο τραπέζι των ερευνών παραμένουν επίσης πιο σύνθετες φυσικές ή βιολογικές εξηγήσεις, όπως η μεταφορά οσμών από λύματα, διεργασίες οργανικής αποσύνθεσης ή φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλαγκτόν στον Σαρωνικό, τα οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν έντονες και ασυνήθιστες οσμές στην ατμόσφαιρα.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το φαινόμενο να σχετίζεται με βιολογικές διεργασίες στον θαλάσσιο χώρο, σημειώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υποστηρίζουν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου ή βιομηχανικής προέλευσης. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται εκτενής επιστημονική ανάλυση πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Καμία σαφής εξήγηση

Την ίδια στιγμή, τοπικές αρχές εξέφρασαν προβληματισμό για το γεγονός ότι, ακόμη και 24 έως 30 ώρες μετά το συμβάν, δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Ο δήμαρχος Αλίμου σημείωσε ότι η κατάσταση προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση σε κατοίκους, επιχειρήσεις και σχολεία, τονίζοντας ότι «είναι πολύ ατυχές πως ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία».

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, χωρίς ωστόσο τα αποτελέσματα των ερευνών να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Σε επιστημονικό επίπεδο, μετεωρολογικές αναλύσεις με χρήση μοντέλων διασποράς, όπως το HYSPLIT, που δημοσιοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς, δείχνουν ότι οι αέριες μάζες πιθανόν κινήθηκαν από νότιες και νοτιοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η πηγή μπορεί να βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού ή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Ωστόσο, οι αναλύσεις αυτές δεν αποτελούν απόδειξη, αλλά εργαλείο περιορισμού των πιθανών περιοχών διερεύνησης.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει προκύψει καμία επιβεβαιωμένη εξήγηση, ενώ επισήμως αποκλείεται σύνδεση με σεισμική δραστηριότητα ή εκπομπές αερίων από το υπέδαφος.

Το γεγονός ότι η οσμή εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ανίχνευση της προέλευσης, αφήνοντας ένα κενό που τροφοδοτεί ερωτήματα και ανησυχία στους πολίτες.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η πλήρης χαρτογράφηση των δεδομένων και η συντονισμένη επιστημονική διερεύνηση, ώστε να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιβαλλοντικό επεισόδιο ή για φαινόμενο που ενδέχεται να επαναληφθεί στο μέλλον.

Μέχρι τότε, η «μυστηριώδης οσμή» παραμένει χωρίς επίσημη εξήγηση, λειτουργώντας ως υπενθύμιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός στην άμεση ταυτοποίηση σύνθετων περιβαλλοντικών φαινομένων σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή.