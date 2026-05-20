Ακρίβεια και ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα δοκιμάζουν καθημερινά την αντοχή των καταναλωτών, με τον οικογενειακό προϋπολογισμό να πιέζεται ασφυκτικά.

Οι αυξήσεις στις τιμές μετατρέπουν ακόμη και τα πιο απλά ψώνια, σε οικονομική πρόκληση. «Είναι μία μόνιμη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια φυσικά», λένε πολίτες που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν το τέλος του μήνα.

Νέοι, εργαζόμενοι, οικογένειες και συνταξιούχοι προσπαθούν να γεμίσουν το ψυγείο τους με τα απολύτως απαραίτητα, περιορίζοντας συνεχώς τις επιλογές τους στο σούπερ μάρκετ. «Μία σακούλα 30 ευρώ, απλησίαστα. Ούτε κρέας μπορούμε να πάρουμε, ούτε αλλαντικά», σημειώνει χαρακτηριστικά μιλώντας στην κάμερα του MEGA μία καταναλώτρια, περιγράφοντας την καθημερινή δυσκολία.

Η ακρίβεια έχει γίνει πραγματικός «βραχνάς» για τα νοικοκυριά. Πλέον, στα μέσα του μήνα μισθοί και συντάξεις έχουν ήδη εξαντληθεί, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για τα υπόλοιπα έξοδα. Η Γιώτα Μακρή, 27 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, προσπαθεί με τον βασικό μισθό να καλύψει ενοίκιο, λογαριασμούς και διατροφή. «Ένα κατοστάρικο για πέντε πράγματα, είναι τραγικό», τονίζει.

Τα στοιχεία δείχνουν τη δραματική αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά.

Μέσα σε πέντε χρόνια:

το μοσχάρι έχει αυξηθεί κατά 65,9%,

το ελαιόλαδο 44,3%,

ο καφές 44,4%,

τα τυριά 41,4%,

το φρέσκο γάλα 30,2% και

το ψωμί 36,1%.

Παρά την αδιάκοπη προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη περιορίσει βασικές ανάγκες, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές επιθυμίες και μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.