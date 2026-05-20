Η Βαλένθια έφτασε στην Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Final Four της EuroLeague, με την ισπανική ομάδα να ζει ιστορικές στιγμές, καθώς πρόκειται για την πρώτη της παρουσία στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Οι «νυχτερίδες» προσγειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην ελληνική πρωτεύουσα και, μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέρθηκαν στις συχνές επισκέψεις τους στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας πως έχουν πλέον εξοικειωθεί με την πόλη που φιλοξενεί τη μεγάλη τελική φάση της EuroLeague.

«Αθήνα. Αποβιβαστήκαμε στην έδρα του Final Four της EuroLeague. Έχουμε αποκτήσει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για αυτή την πόλη. Αυτή την Παρασκευή σας περιμένουμε για να την κάνουμε πορτοκαλί», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της Βαλένθια.

📍 Atenas Aterrizados en la sede de la Final Four de esta EuroLeague. Le hemos cogido un gustito especial a esta ciudad ☺️ Este viernes, os esperamos para pintarla de Taronja 🧡 🏆 1/2 @EuroLeague ✈️🆚 @rmbaloncesto ⌚ Viernes, 20h 📺 @movistarplus + pic.twitter.com/Ds5uISSsxN — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 20, 2026

Η ισπανική ομάδα έχει ήδη γράψει τη δική της εντυπωσιακή πορεία μέχρι εδώ, καθώς για να φτάσει στο Final Four απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο νίκες μέσα στο Telekom Center Athens, το γήπεδο όπου θα κριθεί και ο τίτλος.