Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε μια σύντομη απόδραση στο εξωτερικό, εκμεταλλευόμενος το ρεπό που παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Αυτή την φορά, ταξίδεψε με προορισμό την Ισλανδία, όπου πέρασε λίγες ημέρες χαλάρωσης, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και την ένταση της σεζόν.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του μέσω των social media, δείχνοντας εντυπωσιακά τοπία από τη χώρα της βόρειας Ευρώπης.

Πάντως, ο φόργουορντ των πράσινων επέστρεψε ήδη στην Ελλάδα σήμερα (20/05), προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας και να μπει σε ρυθμό προετοιμασίας.

Οι φωτογραφίες από το νέο ταξίδι του Χέις-Ντέιβις