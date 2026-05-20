Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετείχαν στην κατασκευή τμημάτων της γαλλικής φρεγάτας Amiral Louzeau, η οποία καθέλκυσε πρόσφατα, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Η φρεγάτα αποτελεί τη δεύτερη μονάδα τύπου FDI του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, με ελληνική συμβολή στην παραγωγή κρίσιμων τμημάτων του πλοίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου ενσωματώνει μέρη κατασκευασμένα σε ελληνικό ναυπηγείο. Το γεγονός χαρακτηρίζεται ως ορόσημο που αναδεικνύει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει σε σύνθετα αμυντικά και ναυπηγικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνεται, η συμμετοχή στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI αποδεικνύει το επίπεδο τεχνογνωσίας και παραγωγικής ικανότητας που διαθέτει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δυνατότητα συνεργασίας της με μεγάλους διεθνείς αμυντικούς ομίλους.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τη γαλλική Naval Group για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο συγκεκριμένο έργο. Τόνισαν επίσης ότι συνεχίζουν με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα στον τομέα των σύγχρονων πολεμικών πλοίων. Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε αυτό προβάλλεται ως εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.