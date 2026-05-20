Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε από δικαστήριο του Πακιστάν ένας 23χρονος άνδρας που δολοφόνησε μία 17χρονη σταρ του TikTok, προκαλώντας σοκ και οργή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος είχε ομολογήσει την πράξη του, δηλώνοντας ότι είχε αναπτύξει εμμονή με το θύμα έπειτα από διαδικτυακές επαφές.

Όπως μετέδωσε το BBC, ο 23χρονος σκότωσε τη 17χρονη influencer από το Πακιστάν, Σάνα Γιουσάφ, επειδή εκείνη απέρριψε το ερωτικό του ενδιαφέρον. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια των νέων στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ουμάρ Χαγιάτ εισέβαλε στο σπίτι της 17χρονης τον περασμένο Ιούνιο και την πυροβόλησε θανάσιμα. Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ διέταξε, επίσης, τον Χαγιάτ να καταβάλει αποζημίωση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ρουπιών – περίπου 9.000 ευρώ – στην οικογένεια του θύματος.

Ο πατέρας της Γιουσάφ, Σαγέντ Γιουσάφ Χασάν, δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι η ετυμηγορία αποτελεί «μάθημα για όλους τους παρόμοιους εγκληματίες στην κοινωνία», εκφράζοντας ικανοποίηση για την απονομή δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Χαγιάτ αποκάλυψε ότι είχε ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα, προκειμένου να ευχηθεί στη Γιουσάφ για τα γενέθλιά της. Παρά το γεγονός ότι η ανήλικη αρνήθηκε να τον συναντήσει, εκείνος εισέβαλε στο σπίτι της και τη δολοφόνησε.

Η Σάνα Γιουσάφ είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και περίπου μισό εκατομμύριο στο Instagram. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για το περιεχόμενο που δημοσίευε, το οποίο περιλάμβανε βίντεο με μόδα, μουσική και στιγμές από την καθημερινότητά της με φίλους.