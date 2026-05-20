Σε ανοιχτή εσωτερική κρίση φαίνεται να εισέρχεται η κυβέρνηση του Ισραήλ, καθώς ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επιμένει σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι σε κρατούμενους ακτιβιστές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Η νέα πολιτική ένταση ξέσπασε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και δηλώσεων του Ισραηλινού υπουργού, οι οποίες προκάλεσαν καταδίκη από κύκλους της κυβέρνησης αλλά και έντονη δυσαρέσκεια στο υπουργείο Εξωτερικών. Παρά τις αντιδράσεις, ο ίδιος εμφανίζεται αμετακίνητος, επιμένοντας στη σκληρή γραμμή και κλιμακώνοντας τη ρητορική του.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι όσοι θεωρεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» δεν πρέπει να τυγχάνουν επιείκειας, κατηγορώντας παράλληλα στελέχη της κυβέρνησης για αδυναμία στην αντιμετώπισή τους.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, σημείωσε ότι το Ισραήλ «δεν είναι παιχνίδι» και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση απέναντι σε όσους, κατά τον ίδιο, στηρίζουν τη Χαμάς.

Η στάση αυτή εντείνει τη ρήξη στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μπεν Γκβιρ, κάνοντας λόγο για «επαίσχυντη συμπεριφορά» που πλήττει διεθνώς την εικόνα του Ισραήλ.

Ο Γκίντεον Σάαρ υποστήριξε ότι οι ενέργειες του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας και προκαλούν ζημιά στο κράτος του Ισραήλ, ενώ σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τόνισε ότι ο Μπεν Γκβιρ «δεν εκφράζει την επίσημη εικόνα της χώρας».

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αντιδράσεις καταγράφηκαν και από στρατιωτικούς κύκλους, με αξιωματούχους των Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να κατηγορούν τον υπουργό ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για επικοινωνιακούς λόγους, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην εσωτερική κρίση.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς το περιστατικό με τους ακτιβιστές έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες χώρες και έχει εντείνει τη διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ, με αιτήματα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Η εμμονή του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στη σκληρή ρητορική αναδεικνύει ένα βαθύτερο πολιτικό ρήγμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με το υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί και να διαφυλάξει τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτοφανής δημόσια αντιπαράθεση κορυφής, που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Νετανιάχου και αναδεικνύει τις εντάσεις ανάμεσα στη σκληρή εσωτερική γραμμή ασφάλειας και τη διπλωματική στρατηγική του Ισραήλ σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.