Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», εκφράζοντας την έντονη καταδίκη του για τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντί τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που έλαβαν μέρος στον στολίσκο, χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό και τη μεταχείριση των Ελλήνων συμμετεχόντων.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.

Το βίντεο του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και οι αντιδράσεις

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους, δεμένους πισθάγκωνα, δίπλα-δίπλα.

Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου, που είχε προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα και αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», ακούγεται να λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, ενώ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία και ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν αστυνομικοί τους ρίξουν στο πάτωμα και τους απομακρύνουν από τον υπουργό.

Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων βρίσκεται και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι.

Δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αποτρέπει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της Χαμάς από το να εισέρχονται στα χωρικά του ύδατα και να προσεγγίζουν τη Γάζα.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προκλητικούς συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.