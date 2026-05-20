Για χρόνια κάτοικοι σε ορεινές περιοχές του Αμαρίου και στα Βορίζια κατήγγελλαν ένα καθεστώς φόβου, κάνοντας λόγο για απειλές, ξυλοδαρμούς, καταπατήσεις εκτάσεων και εμπρησμούς περιουσιών.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές προς τις Αρχές, οι ίδιες οι αστυνομικές εκθέσεις φέρονται να κατέγραφαν ότι «δεν επετεύχθη ούτε συνετισμός, ούτε τιμώριση», ενώ οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως οι υποθέσεις δεν προχωρούσαν ουσιαστικά.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την προσαγωγή ενός 43χρονου και δύο συγγενών του, ηλικίας 44 και 39 ετών, ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου. Οι τρεις αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, επεισόδια με αστυνομικούς και ζωοκλοπές. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Η επιστολή των 107 κατοίκων

Ήδη από το 2022, 107 κάτοικοι των Δήμων Αμαρίου και Φαιστού είχαν αποστείλει επίσημη αναφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας μια κατάσταση που – όπως υποστήριζαν – είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Στην επιστολή τους έκαναν λόγο για ομάδες που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα στην περιοχή, με περιστατικά εκφοβισμού και βίας σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι απέφευγαν ακόμη και να κατονομάσουν πρόσωπα στις μηνύσεις τους, φοβούμενοι αντίποινα.

«Οι Αρχές γνώριζαν»

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν, ότι η Αστυνομία, η Εισαγγελία και οι τοπικές αρχές είχαν ενημερωθεί επανειλημμένα για τα περιστατικά. Ωστόσο, όπως λένε, πολλές υποθέσεις κατέληγαν στο αρχείο ή καταγράφονταν κατ’ αγνώστων.

Το κλίμα φόβου, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν τέτοιο, ώστε αρκετοί απέφευγαν να προχωρήσουν ακόμη και σε επίσημες καταγγελίες, παρά τις ζημιές που – όπως υποστηρίζουν – υπέστησαν στις περιουσίες και στις καλλιέργειές τους.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Από την πλευρά τους, οι τρεις κατηγορούμενοι απορρίπτουν όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν, ότι οι εκτάσεις που δηλώνονταν για επιδοτήσεις, ήταν νόμιμα ενοικιασμένες.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές αρχές την ερχόμενη Παρασκευή (22/5), οπότε και απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, η ποινική μεταχείριση των οποίων θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ, για το αν θα σπάσει ο κύκλος σιωπής και φόβου που σύμφωνα με τις καταγγελίες κυριαρχεί εδώ και χρόνια στην περιοχή.