Η Βαλένθια ταξίδεψε πλήρης για την Αθήνα ενόψει του πρώτου Final Four της ιστορίας της, με τις «νυχτερίδες» να ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο σύλλογος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αναχώρησε χωρίς προβλήματα, έχοντας όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Βαλένθια ζει ιστορικές στιγμές μετά την επική πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στα playoffs με 3-2 στη σειρά, επιστρέφοντας δυναμικά στο προσκήνιο της Euroleague και εξασφαλίζοντας την παρθενική συμμετοχή της σε Final Four.