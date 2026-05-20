Μερικά 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις δημοσίευσε στο YouTube ένα βίντεο με παρασκηνιακές στιγμές από τη σειρά των playoffs απέναντι στη Βαλένθια. Μέσα από το υλικό παρουσιάζονται εικόνες από τα αποδυτήρια, την προετοιμασία και τις μάχες των δύο ομάδων στο παρκέ.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχε βρεθεί αγκαλιά με την πρόκριση, παίρνοντας προβάδισμα 2-0 με δύο εκτός έδρας νίκες, όμως οι Ισπανοί απάντησαν δυναμικά, έφεραν τη σειρά στα ίσα και τελικά εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final Four επικρατώντας στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητας και της καριέρας του στα social media, συνόδευσε την ανάρτησή του με χιούμορ, γράφοντας: «Τελικά οι… κακοί επικράτησαν. Θα επιστρέψουμε την επόμενη χρονιά».