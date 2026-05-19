Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του Final Four της Αθήνας αποτελεί η επιστροφή του Ουσμάν Γκαρούμπα, με τον Ισπανό ψηλό να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Παρά την ήττα της «Βασίλισσας» από την Μπανταλόνα με 89-81 για τη Liga Endesa, το πιο θετικό νέο για τους Μαδριλένους ήταν η επανεμφάνιση του Ούσμαν Γκαρούμπα στα παρκέ έπειτα από δεκαήμερη απουσία λόγω τραυματισμού στο χέρι. Ο Ισπανός αγωνίστηκε για περίπου 22 λεπτά, δείχνοντας πως βρίσκεται ξανά σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η επιστροφή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας των απουσιών των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν από το Final Four της EuroLeague (22-24 Μαΐου), καθώς η Ρεάλ αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών. Αν ο Γκαρούμπα δεν προλάβαινε τη διοργάνωση, μοναδική λύση στη θέση του σέντερ θα ήταν ο Τσούμα Οκέκε.

👀 ¡Mirada puesta en la semifinal! pic.twitter.com/tnwVj3JoPc — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 19, 2026

Ο 23χρονος σέντερ συμμετείχε κανονικά και στην προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα (19/5), με όλα να δείχνουν πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη front line της Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας, αναλαμβάνοντας σημαντικό βάρος στη ρακέτα των Ισπανών