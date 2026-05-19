Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει την πορεία της στο Final Four της EuroLeague, έχοντας ως στόχο την κορυφή της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για το μέλλον.
Όσα είπε ο Τσιρίτσι
«Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έχει απολαύσει την παρουσία του εδώ και σκοπεύει να συνεχίσει μαζί μας και την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σοβαρή προοπτική από το NBA.
Όσον αφορά τον Ταρίκ, μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον, όμως ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και θα παραμείνει στην ομάδα.
Η Φενέρμπαχτσε έχει συμμετάσχει οκτώ φορές σε Final Four μέσα στα τελευταία έντεκα χρόνια. Οι μεταγραφικές κινήσεις γίνονται πάντα με σωστό σχεδιασμό και έγκαιρες επαφές.
Υπάρχουν ήδη ορισμένες συζητήσεις, όμως οι οριστικές εξελίξεις θα έρθουν μετά το Final Four».