Με επίσημη ενημέρωσή της, η Βαλένθια γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της ενόψει του Final Four της EuroLeague , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος, τα νέα εισιτήρια θα διατεθούν αποκλειστικά σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.000 υποστηρικτές της ομάδας να αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην ελληνική πρωτεύουσα για τη μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Εξασφαλίσαμε περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, προσθέτοντας στους 1.000 φιλάθλους που θα βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα υποστηρίζοντας την ομάδα σε αυτό το ιστορικό γεγονός.

Μπορούν να αγοραστούν έως δύο εισιτήρια διαρκείας ανά συναλλαγή. Τα εισιτήρια αυτά θα εξατομικεύονται και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα ελέγχεται με ταυτότητα.

Οι κάτοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας για την ανδρική ομάδα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει πτήση τσάρτερ και ξενοδοχείο, έχουν γίνει διαθέσιμες επιπλέον θέσεις.

Τόσο τα ατομικά εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλήρες πακέτο μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 17:00 σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.