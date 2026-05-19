Το Final Four της Euroleague πλησιάζει και η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για ακόμη μία παρουσία στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αυτή τη φορά ως κάτοχος του τίτλου μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο Άμπου Ντάμπι το 2025.

Ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Αθήνα και μεγάλο αριθμό υποστηρικτών στην Ελλάδα.

Ο Λιθουανός τεχνικός τοποθετήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας φίλων του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens ενόψει του ημιτελικού απέναντι στον Ολυμπιακό, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική για το θέμα.

«Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό», είπε χαριτολογώντας ο Λιθουανός κόουτς.