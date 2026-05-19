Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από αναφορές κατοίκων και εργαζομένων στην Πυροσβεστική, για έντονη μυρωδιά υγραερίου, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κάτοικοι και εργαζόμενοι από Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, καλούν τις Αρχές, αναφέροντας πως έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα η οσμή αερίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πυροσβεστικό συμβάν, ενώ όχημα πραγματοποιεί ελέγχους προκειμένου να διαλευκανθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους κατοίκους, η μυρωδιά είναι έντονη και σε περιοχές όπως Νέο Φάληρο, Μοσχάτο, Άλιμο και Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

Σημειώνεται πως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν έχει γίνει κάποια κλήση σχετική με διαρροή αερίου.

ΥΠΚΚΠΠ: Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμή αερίου σε περιοχές της

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγη ώρα, ο δήμος Νέας Σμύρνης για το περιστατικό, επισημαίνοντας πως η δυσάρεστη οσμή παρατηρείται και στους δήμους Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

«Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, μιλώντας στο tanea.gr ανέφερε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία φυσικού αερίου και ανέφεραν ότι δεν προέρχεται από αυτούς η διαρροή.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος επεσήμανε πως πριν από μισή ώρα εκκενώθηκε το δημαρχείο, καθώς η «έντονη μυρωδιά ήταν αποπνικτική. Επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς αλλά κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση».