Δύο Ιταλοί δύτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης της χώρας. Οι προσπάθειες για την ανάσυρση και των δύο άλλων νεκρών συνεχίζονται.

Οι δύτες αποτελούσαν μέλη πενταμελούς αποστολής που εισήλθε στο σπήλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών -του εκπαιδευτή τους—ανασύρθηκε την Παρασκευή. Τα πτώματα ανασύρθηκαν μέχρι τα 30 μέτρα από ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών –που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτή την εβδομάδα– ενώ στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας βοήθησαν να μεταφερθούν στην επιφάνεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ στο Reuters.

Sono entrate nel vivo le complesse operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. I sommozzatori finlandesi hanno recuperato i corpi di due delle quattro vittime. “Gli altri due forse verranno recuperati domani”, ha detto il portavoce del governo delle… pic.twitter.com/lEcNvuB506 — Repubblica (@repubblica) May 19, 2026

«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας», δήλωσε.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της Μοντεφαλκόνε. Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα –το πλέον πολύνεκρο, μεμονωμένο περιστατικό αυτού του είδους στην καταδυτική ιστορία της χώρας– όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, οι δύο τελευταίοι νεκροί αναμένεται να ανασυρθούν αύριο από την ίδια σπηλιά, η οποία βρίσκεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νοτίως της πρωτεύουσας Μαλέ.