Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Εθνικής Ακροαματικής Δικαιοσύνης ως ερευνώμενος για πιθανό αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μονάδα Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος (UDEF) της Εθνικής Αστυνομίας εξετάζει ενδεχόμενη εμπλοκή του στην είσπραξη αθέμιτων προμηθειών και στη διαχείριση κεφαλαίων αμφίβολης προέλευσης.

Οι έρευνες για την υπόθεση έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος είχε οποιαδήποτε σχέση με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που τελούν υπό διερεύνηση. Πηγές κοντά στην έρευνα αναφέρουν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί οδήγησαν στην απόφαση για την επίσημη κλήτευσή του.

Νέα επιχείρηση της UDEF και δικαστικές εξελίξεις

Στο ίδιο πλαίσιο, η UDEF ξεκίνησε νέα επιχείρηση την Τρίτη, η οποία, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την πρώτη φορά στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της Ισπανίας που πρώην πρωθυπουργός τίθεται υπό διερεύνηση για ενδεχόμενη διαφθορά.

Η κλήση του Θαπατέρο αποφασίστηκε από τον δικαστή Χοσέ Λουίς Καλάμα, επικεφαλής του Κεντρικού Ανακριτικού Δικαστηρίου υπ’ αριθμόν 4 της Εθνικής Ακροαματικής Δικαιοσύνης. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει τη ρίζα της στις αρχικές ανακριτικές ενέργειες για την Plus Ultra που ξεκίνησαν στο 15ο Πρωτοδικείο της Μαδρίτης.

Πηγή: es.euronews.com